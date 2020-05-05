В Литве хотят продлить карантин на две недели с послаблениями

Правительство Литвы 6 мая обсудит возможность продления карантина, введенного для предотвращения распространения коронавируса, с определенным рядом послаблений. Об этом сообщает Delfi.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис сообщил, что завтра правительство будет обсуждать продление карантина еще на две недели с определенными послаблениями.

"Министр здравоохранения предлагает продлить карантин еще на две недели. Правительство примет решение. Но в таком случае мы будем обсуждать дополнительные послабления",- сказал Сквернялис.

Также он добавил, что ослабление скорее всего будут касаться облегчения перемещения между соседними странами и смягчений требований в работе бизнеса. Кроме того, правительство будет обсуждать, в каком режиме будут работать школы и детские сады.

По его словам, правительство в среду обсудит новую стратегию управления вызванным коронавирусом кризисом. Стратегия охватит ближайшие два года.

Напомним, в Литве Сейм принял поправки к закону, которые предусматривают уголовную ответственность за нарушение правил самоизоляции, введенных для предотвращения распространения коронавируса.