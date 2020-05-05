У Литві хочуть продовжити карантин на два тижні з послабленнями

Уряд Литви 6 травня обговорить можливість продовження карантину, запровадженого задля запобігання поширення коронавірусу, з певним рядом послаблень. Про це повідомляє Delfi.

Прем'єр-міністр Саулюс Скверняліс повідомив, що завтра уряд буде обговорювати продовження карантинних обмежень ще на два тижні з певними послабленнями.

"Міністр охорони здоров'я пропонує продовжити карантин ще на два тижні. Уряд прийме рішення. Але в такому випадку ми будемо обговорювати додаткові послаблення",- сказав Скверняліс.

Також він додав, що послаблення скоріш за все стосуватимуться полегшення переміщення між сусідніми країнами та пом'якшень вимог у роботі бізнесу. Крім того, уряд буде обговорювати, у якому режимі працюватимуть школи та дитячі садки.

За його словами, уряд в середу обговорить нову стратегію управління викликаною коронавірусом кризою. Стратегія охопить найближчі два роки.

Нагадаємо, у Литві Сейм схвалив поправки до закону, які передбачають кримінальну відповідальність за порушення правил самоізоляції, введених задля запобігання поширенню коронавірусу.