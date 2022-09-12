UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Литве часть украинских ФЛП может избежать двойного налогообложения: названы детали

Фото: в Литве часть украинских ФЛП может избежать двойного налогообложения (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Часть украинских предпринимателей, которые находятся в Литве после начала полномасштабной войны, будут освобождаться от двойного налогообложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу Литвы.

Для украинских ФЛП за границей действуют правила, согласно которым в случае длительного пребывания на территории одной страны, она может считать их своими резидентами. Таким образом предприниматели из Украины будут обязаны уплачивать налоги и за рубежом, и на родине.

Государственная налоговая служба Литвы сделала исключения для части украинских ФЛП, которые проживают длительное время в Литве.

Физические лица-резиденты Украины, которые зарегистрированы на родине предпринимателями, могут не платить налоги в Литве при двух условиях:

  • они прибыли в Литву после 24 февраля 2022 года;
  • продолжают осуществлять деятельность по контрактам, заключенным с клиентами в Украине еще до переезда в Литву - то есть не заключают никаких новых контрактов, находясь в Литве.

"Литва не рассматривает таких физических лиц как своих налоговых резидентов, не требует от них регистрации предпринимателями в Литве, уплаты налога от деятельности и представления декларации, но только в случае выполнения этих требований", - отмечают в Государственной налоговой службе Литвы.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Польши не будет собирать налоги с беженцев из Украины, которые прибыли в эту страну после 24 февраля, и с тех пор работают удаленно на своего украинского работодателя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаЛитваФОПНалоги