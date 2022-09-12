В Литве часть украинских ФЛП может избежать двойного налогообложения: названы детали

Часть украинских предпринимателей, которые находятся в Литве после начала полномасштабной войны, будут освобождаться от двойного налогообложения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу Литвы.
Для украинских ФЛП за границей действуют правила, согласно которым в случае длительного пребывания на территории одной страны, она может считать их своими резидентами. Таким образом предприниматели из Украины будут обязаны уплачивать налоги и за рубежом, и на родине.
Государственная налоговая служба Литвы сделала исключения для части украинских ФЛП, которые проживают длительное время в Литве.
Физические лица-резиденты Украины, которые зарегистрированы на родине предпринимателями, могут не платить налоги в Литве при двух условиях:
"Литва не рассматривает таких физических лиц как своих налоговых резидентов, не требует от них регистрации предпринимателями в Литве, уплаты налога от деятельности и представления декларации, но только в случае выполнения этих требований", - отмечают в Государственной налоговой службе Литвы.
Напомним, ранее стало известно, что правительство Польши не будет собирать налоги с беженцев из Украины, которые прибыли в эту страну после 24 февраля, и с тех пор работают удаленно на своего украинского работодателя.
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