У Литві частина українських ФОП може уникнути подвійного оподаткування: названі деталі

Частина українських підприємців, які перебувають у Литві після початку повномасштабної війни, будуть звільнятися від подвійного оподаткування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну податкову службу Литви.
Для українських ФОП за кордоном діють правила, згідно з якими у разі тривалого перебування на території однієї країни, вона може вважати їх своїми резидентами. Таким чином підприємці з України будуть зобов'язані сплачувати податки і за кордоном, і на батьківщині.
Державна податкова служба Литви зробила винятки для частини українських ФОП, які проживають тривалий час у Литві.
Фізичні особи-резиденти України, які зареєстровані на батьківщині підприємцями, можуть не сплачувати податки в Литві за двох умов:
"Литва не розглядає таких фізичних осіб як своїх податкових резидентів, не вимагає від них реєстрації підприємцями в Литві, сплати податку від діяльності та подання декларації, але тільки в разі виконання цих вимог", - зазначають у Державній податковій службі Литви.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Польщі не збиратиме податки з біженців з України, які прибули в цю країну після 24 лютого, і з тих пір працюють віддалено на свого українського роботодавця.
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