В Литве арестовали мужчину за разжигание ненависти и призыв к Путину напасть на страну

Решением Каунасского районного суда мужчину осудили за разжигание ненависти и приговорили к 60 суткам ареста.

По материалам суда, гражданин Литвы, названный только инициалами А.Д.,на прямых трансляциях в Facebook призывал к насилию против народов Литвы и Украины, поддерживал захватническую политику Путина и убийства украинцев, добавляя, что против Украины нужно применить ядерное оружие.

Также он заявил, что "половину литовцев расстреляет сам", и призвал РФ "напасть на Литву и уничтожить литовцев".

Отмечается, что нарушитель уже имеет восемь судимостей, в том числе за кражу и насилие в отношении супруги и партнера.

В ходе заседания судья заявил, что "каждый гражданин Литвы имеет право отказаться от своего гражданства", и "выбрать жизнь в стране, законы которой он будет уважать".