У Литві заарештували чоловіка за розпалювання ненависті та заклик до Путіна напасти на країну

Рішенням Каунаського районного суду чоловіка засудили за розпалювання ненависті і засудили до 60 діб арешту.

За матеріалами суду, громадянин Литви, названий тільки ініціалами А.Д., на прямих трансляціях у Facebook закликав до насильства проти народів Литви і України, підтримував загарбницьку політику Путіна і вбивства українців, додаючи, що проти України потрібно застосувати ядерну зброю.

Також він заявив, що "половину литовців розстріляє сам", і закликав РФ "напасти на Литву і знищити литовців".

Зазначається, що порушник вже має вісім судимостей, у тому числі за крадіжку і насильство щодо дружини та партнера.

В ході засідання суддя заявив, що "кожен громадянин Литви має право відмовитися від свого громадянства", і "вибрати життя в країні, закони якої він поважатиме".