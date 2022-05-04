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В Эстонии мужчину арестовали на 13 суток за букву "Z" на окне квартиры

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Таллин, Среда 04 мая 2022 07:29
В Эстонии мужчину арестовали на 13 суток за букву "Z" на окне квартиры Полиция Эстонии (Фото: pealinn.ee)
Автор: Константин Широкун

Житель одного из районов Таллинна получил 13 суток ареста за демонстрацию в окне своей квартиры буквы "Z" и георгиевской ленты в поддержку российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Пыхьяской полиции.

Возмущенные жители района сообщили в полицию о мужчине, который с начала российского вторжения в Украину выставил в окне российский флаг, георгиевские ленты и символ "Z". Полицейские отправились на место с проверкой. Патрульные напомнили мужчине о запрете вражеской символики, но тот не убрал ее в предписанные сроки.

Спустя несколько дней злоумышленник был задержан в административном порядке и доставлен в участок. Суд приговорил жителя Таллинна к 13 суткам ареста за демонстрацию разжигающих ненависть символов. Отбывать наказание его отправили в изолятор прямо из зала суда.

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