В Литве к 7 годам тюрьмы приговорили шпиона, который работал на РФ

В Литве Клайпедский окружной суд приговорил к семи годам лишения свободы обвиняемого в шпионаже в пользу России гражданина Литвы Романа Шешеля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Delfi.

Указано, что Шешель собирал данные о военных кораблях НАТО.

"В среду Клайпедский окружной суд приговорил к семи годам лишения свободы обвиняемого в шпионаже в пользу России за сбор данных о военных кораблях НАТО, компанию Klaipedos nafta и другие объекты гражданина Литвы Романа Шешеля", - говорится в сообщении.

При этом Шешель свою вину не признает и с обвинениями не согласен.

Издание уточняет, что Генпрокуратура предлагала приговорить его к восьми годам лишения свободы. При этом за шпионаж законы Литвы предусматривают лишение свободы от трех до пятнадцати лет.

ГПУ Литвы информирует, что Романа Шешеля, который родился в 1974 году в России и проживал в Брянске, завербовала российская разведка. Он выполнял задачи, связанные со сбором информации и передачей ее разведывательным организациям этого государства.

Собранные данные позволяют полагать, что обвиняемый с 2015 года до его задержания в декабре 2017 года собирал и передавал информацию о Военно-морских силах Литвы, судах НАТО и технике, которую они перевозят, объекты, находящиеся в Клайпеде и Клайпедском морском порту, включая те, которые имеют стратегическое значение для национальной безопасности государства.

Напомним, в Литве бывшего министра обороны СССР приговорили к 10 годам тюрьмы.

Как писало РБК-Украина, в Литве двое бывших сотрудников авиабазы ​​в Шауляе, которая подчиняется Военно-воздушным силам страны, шпионили в пользу Российской Федерации.