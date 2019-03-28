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В Литве бывшего министра обороны СССР приговорили к 10 годам тюрьмы

Новости » Политика    28.03.2019 - 02:41
В Литве бывшего министра обороны СССР приговорили к 10 годам тюрьмы
Фото: Дмитрий Язов (kp.ru)

Экс-министра Язова обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности

Бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова в Литве приговорили к 10 годам лишения свободы в связи с событиями 13 января 1991 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что приговор в среду, 27 марта, огласил Вильнюсский окружной суд Литвы и признал 94-летнего Язова виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности. В частности, экс-министру вменяют создание в 1990 году организованной группы военных и политиков, целью которой было возвращение Литвы в состав СССР путем захвата органов власти и стратегических объектов.

Уже в ночь на 13 января 1991 советские военные и спецподразделения силовых органов захватили Вильнюсскую телебашню и здание Литовского радио. Это произошло через год после того как республика объявила о восстановлении своей независимости от СССР. В тех событиях погибли 14 человек, пострадали сотни.

Приговор Язову был объявлен заочно. Кроме того, к 12 годам заключения приговорен бывший офицер КГБ Михаил Головатов. Всего с начала расследования в 2016 году литовская прокуратура выдвинула обвинения в "осуществлении советской агрессии" 65 бывшим военным чиновникам, гражданам России, Беларуси и Украины.

Дмитрий Язов был министром обороны СССР с 1987 года. Это решение литовского суда в отношении Язова может в дальнейшем ухудшить отношения между Вильнюсом и Москвой, которая отказалась участвовать в расследовании тех событий.

Напомним, недавно в Литве двух бывших сотрудников авиабазы ​​в Шауляе, что подчиняется Военно-воздушным силам страны, уличили в шпионаже в пользу Российской Федерации.

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