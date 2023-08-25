Литва звинуватила Білорусь у порушеннях на кордоні та вручила ноту протесту

"Литвою було висловлено рішучий протест Республіці Білорусь щодо порушення державного кордону Литви та випадку заподіяння шкоди інфраструктурі прикордонної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Що цьому передувало

Зазначається, що дві особи незаконно перетнули державний кордон із Білорусі до Литви 22 серпня цього року та, можливо, за допомогою акумуляторних циркулярних пилок по металу розрізали та знесли дві опори камер відеоспостереження, встановлених на литовському боці, а потім повернулися з Білорусі до Литви.

Інцидент стався на території кабельного пункту пропуску Варенського прикордонного загону Державної прикордонної служби, недалеко від села Мустейка Варенського району.

Чого хоче Литва

МЗС суворо зажадало від Білорусі якнайшвидше дати пояснення цьому інциденту і вжити всіх необхідних заходів для запобігання повторенню подібних інцидентів у майбутньому.

Відносини Литви та Білорусі

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Литва почала з обережністю ставитись до Білорусі. Водночас, ті періодично влаштовують провокації. Наприклад, під час саміту НАТО у Вільнюсі, Білорусь провела навчальні стрільби біля кордону Литви.

Крім цього, департамент держбезпеки Литви в цьому місяці попереджав про небезпеку поїздок до Білорусі, адже спецслужби Мінська активно намагаються вербувати литовських громадян.

Також у Литві розглядають можливість припинення автобусних перевезень до Білорусі через ризики для громадян країни.