Литва обвинила Беларусь в нарушениях на границе и вручила ноту протеста

"Литвой был выражен решительный протест Республике Беларусь относительно нарушения государственной границы Литвы и случая причинения вреда инфраструктуре пограничной безопасности", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

Отмечается, что два человека незаконно пересекли государственную границу из Беларуси в Литву 22 августа этого года и, возможно, с помощью аккумуляторных циркулярных пил по металлу разрезали и снесли две опоры камер видеонаблюдения, установленных на литовской стороне, а затем вернулись из Беларуси в Литву.

Инцидент произошел на территории кабельного пункта пропуска Варенского пограничного отряда Государственной пограничной службы, недалеко от села Мустейка Варенского района.

Чего хочет Литва

МИД строго потребовал от Беларуси как можно быстрее дать объяснение этому инциденту и принять все необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Отношения Литвы и Беларуси

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Литва начала с осторожностью относиться к Беларуси. В то же время те периодически устраивают провокации. Например, во время саммита НАТО в Вильнюсе Беларусь провела учебные стрельбы у границы Литвы.

Кроме того, департамент госбезопасности Литвы в этом месяце предупреждал об опасности поездок в Беларусь, ведь спецслужбы Минска активно пытаются вербовать литовских граждан.

Также в Литве рассматривается возможность прекращения автобусных перевозок в Беларусь из-за рисков для граждан страны.