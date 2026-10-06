Литва зробила перший крок до розміщення ядерної зброї, попри погрози Росії

Ініціативу про скасування заборони підтримали 106 депутатів Сейму. Проти висловилися 18 законодавців, ще шестеро утрималися.

Щоб рішення набуло чинності, парламент має провести друге, остаточне голосування. Воно можливе не раніше, ніж за три місяці.

За словами голови Сейму Юозаса Олекаса, фінальне голосування заплановане на 12 січня наступного року. Для остаточного затвердження поправки знадобиться щонайменше 94 голоси з 141.

Олекас наголосив, що скасування цієї норми підвищить стійкість країни та посилить ефект військового стримування.

"Вилучення означатиме, що ми забезпечимо собі найміцнішу підтримку, яка тільки можлива. Усунувши юридичні особливості, які були у Литви порівняно з іншими країнами ЄС та НАТО, їх більше не буде, ми станемо рівними", - пояснив голова литовського парламенту.

Зараз у статті 137 Конституції Литви вказано, що на території держави не може бути розташована зброя масового знищення та військові бази іноземних країн. Запропонована поправка передбачає повне вилучення цього положення з основного закону.