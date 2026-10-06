Литва сделала первый шаг к размещению ядерного оружия, несмотря на угрозы России

Инициативу об отмене запрета поддержали 106 депутатов Сейма. Против высказались 18 законодателей, еще шестеро воздержались.

Чтобы решение вступило в силу, парламент должен провести второе, окончательное голосование. Оно возможно не раньше, чем через три месяца.

По словам главы Сейма Юозаса Олекаса, финальное голосование запланировано на 12 января следующего года. Для окончательного утверждения поправки потребуется по меньшей мере 94 голоса из 141.

Олекас подчеркнул, что отмена этой нормы повысит устойчивость страны и усилит эффект военного сдерживания.

"Удаление будет означать, что мы обеспечим себе самую прочную поддержку, которая только возможна. Устранив юридические особенности, которые были у Литвы по сравнению с другими странами ЕС и НАТО, их больше не будет, мы станем равными", - пояснил глава литовского парламента.

Сейчас в статье 137 Конституции Литвы указано, что на территории государства не может находиться оружие массового уничтожения и военные базы иностранных стран. Предлагаемая поправка предусматривает полное изъятие этого положения из основного закона.