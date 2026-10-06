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Литва зробила перший крок до розміщення ядерної зброї, попри погрози Росії

13:49 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Литва зробила перший крок до розміщення ядерної зброї, попри погрози Росії Фото: Сейм Литви (Getty Images)
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Сейм Литви у першому читанні схвалив зміни до конституції, які скасовують заборону на розміщення ядерної зброї та іноземних військових баз на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Ініціативу про скасування заборони підтримали 106 депутатів Сейму. Проти висловилися 18 законодавців, ще шестеро утрималися.

Щоб рішення набуло чинності, парламент має провести друге, остаточне голосування. Воно можливе не раніше, ніж за три місяці.

За словами голови Сейму Юозаса Олекаса, фінальне голосування заплановане на 12 січня наступного року. Для остаточного затвердження поправки знадобиться щонайменше 94 голоси з 141.

Олекас наголосив, що скасування цієї норми підвищить стійкість країни та посилить ефект військового стримування.

"Вилучення означатиме, що ми забезпечимо собі найміцнішу підтримку, яка тільки можлива. Усунувши юридичні особливості, які були у Литви порівняно з іншими країнами ЄС та НАТО, їх більше не буде, ми станемо рівними", - пояснив голова литовського парламенту.

Зараз у статті 137 Конституції Литви вказано, що на території держави не може бути розташована зброя масового знищення та військові бази іноземних країн. Запропонована поправка передбачає повне вилучення цього положення з основного закону.

Погрози з боку Кремля

Нагадаємо, нещодавно заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Москва може розглядати розміщення ядерної зброї в Литві як підставу для військової відповіді. За його словами, у разі російської відповіді НАТО нібито не стане на захист країни.

"Литва зникне з карти світу", - вдався Медведєв до прямої погрози.

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