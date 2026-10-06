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Литва сделала первый шаг к размещению ядерного оружия, несмотря на угрозы России

13:49 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Литва сделала первый шаг к размещению ядерного оружия, несмотря на угрозы России Фото: Сейм Литвы (Getty Images)
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Сейм Литвы в первом чтении одобрил изменения в конституцию, отменяющие запрет на размещение ядерного оружия и иностранных военных баз на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Инициативу об отмене запрета поддержали 106 депутатов Сейма. Против высказались 18 законодателей, еще шестеро воздержались.

Чтобы решение вступило в силу, парламент должен провести второе, окончательное голосование. Оно возможно не раньше, чем через три месяца.

По словам главы Сейма Юозаса Олекаса, финальное голосование запланировано на 12 января следующего года. Для окончательного утверждения поправки потребуется по меньшей мере 94 голоса из 141.

Олекас подчеркнул, что отмена этой нормы повысит устойчивость страны и усилит эффект военного сдерживания.

"Удаление будет означать, что мы обеспечим себе самую прочную поддержку, которая только возможна. Устранив юридические особенности, которые были у Литвы по сравнению с другими странами ЕС и НАТО, их больше не будет, мы станем равными", - пояснил глава литовского парламента.

Сейчас в статье 137 Конституции Литвы указано, что на территории государства не может находиться оружие массового уничтожения и военные базы иностранных стран. Предлагаемая поправка предусматривает полное изъятие этого положения из основного закона.

Угрозы со стороны Кремля

Напомним, недавно заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва может рассматривать размещение ядерного оружия в Литве как основание для военного ответа. По его словам, в случае российского ответа НАТО якобы не станет в защиту страны.

"Литва исчезнет с карты мира", - прибег Медведев к прямой угрозе.

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