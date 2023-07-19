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Литва збирає коаліцію з розмінування України

Фото: міністр національної оборони країни Арвідас Анушаускас (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Під час вчорашньої зустрічі у форматі "Рамштайн" Литва закликала країни-союзники до створення коаліції з розмінування України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Литви.

Розмінування України

Проблема розмінування України стає дедалі гострішою, адже РФ продовжує обстрілювати території, забруднюючи їх мінами. До того ж, велику проблему мінні поля складають під час контрнаступу.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна розпочинає нову державну політику з гуманітарного розмінування територій. Планується створити коаліцію, яка допоможе вирішити цю проблему.

Наразі відомо, що МЗС України спілкувалось з цього питання з Австрією, а в Хорватії в жовтні відбудеться конференція, присвячена розмінуванню України.

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