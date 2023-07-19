Литва собирает коалицию по разминированию Украины

Разминирование Украины

Проблема разминирования Украины становится все острее, ведь РФ продолжает обстреливать территории, загрязняя их минами. К тому же большую проблему минные поля составляют во время контрнаступления.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина начинает новую государственную политику гуманитарного разминирования территорий. Планируется создать коалицию, которая поможет решить эту проблему.

Известно, что МИД Украины общался по этому вопросу с Австрией, а в Хорватии в октябре состоится конференция, посвященная разминированию Украины.

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