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Литва заявила о возможном закрытии границ с Беларусью и назвала условие

Автор: Мария Кучерявец

Министерство внутренних дел Литвы заявляет о возможном закрытии пунктов пропуска на границе с Беларусью. Ведомство предполагает такой сценарий в том случае, если белорусские силовики продолжат свозить мигрантов к рубежу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД Литвы Агне Билотайте, которую цитирует LRT.

"Мы постоянно видим новые попытки мигрантов попасть в Беларусь в грузовиках, и принято решение усилить контроль транспортных средств. Если мы увидим, что такая тенденция нарастает, мы вполне реально допускаем закрытие пунктов пропуска", - заявила она.

По ее словам, продолжая с августа пограничники на рубеже вернули около 7000 мигрантов и отметила, что спрогнозировать тенденции к дальнейшей миграционной ситуации в ЕС трудно, поскольку не известно, что можно ожидать от режима Лукашенко.

"Лукашенко - абсолютно непредсказуем, мы не можем предсказать, что ему взбредет в голову. Наше дело - давить, на уровне ЕС и другом, чтобы Лукашенко, организовавший этот кризис, понес ответственность за свои действия", - добавила Билотайте.

Напомним, недавно Министерство иностранных дел Польши также заявило, что из-за миграционного кризиса могут они закрыть новые пункты пропуска на границе с Беларусью.

Вместе с тем, ранее лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко в ответ на угрозы закрыть польские пункты пропуска сам пригрозил закрыть границу.

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