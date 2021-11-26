Литва заявила про можливе закриття кордонів з Білоруссю та назвала умову

Міністерство внутрішніх справ Литви заявляє про можливе закриття пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю. Відомство припускає такий сценарій у тому випадку, якщо білоруські силовики продовжать звозити мігрантів до рубежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МВС Литви Агне Білотайте, яку цитує LRT .

"Ми постійно бачимо нові спроби мігрантів потрапити в Білорусь у вантажівках, і прийняте рішення посилити контроль транспортних засобів. Якщо ми побачимо, що така тенденція наростає, ми цілком реально допускаємо закриття пунктів пропуску", - заявила вона.

За її словами, продовжуючи з серпня прикордонники на рубежі повернули близько 7000 мігрантів та зазначила, що спрогнозувати тенденції до подальшої міграційної ситуації в ЄС важко, оскільки не відомо, що можна очікувати від режиму Лукашенка.

"Лукашенко - абсолютно непередбачуваний, ми не можемо передбачити, що йому збреде в голову. Наша справа - тиснути, на рівні ЄС та іншому, щоб Лукашенко, який організував цю кризу, поніс відповідальність за свої дії", - додала Білотайте.