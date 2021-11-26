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Литва заявила про можливе закриття кордонів з Білоруссю та назвала умову

Автор: Марія Кучерявець

Міністерство внутрішніх справ Литви заявляє про можливе закриття пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю. Відомство припускає такий сценарій у тому випадку, якщо білоруські силовики продовжать звозити мігрантів до рубежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МВС Литви Агне Білотайте, яку цитує LRT.

"Ми постійно бачимо нові спроби мігрантів потрапити в Білорусь у вантажівках, і прийняте рішення посилити контроль транспортних засобів. Якщо ми побачимо, що така тенденція наростає, ми цілком реально допускаємо закриття пунктів пропуску", - заявила вона.

За її словами, продовжуючи з серпня прикордонники на рубежі повернули близько 7000 мігрантів та зазначила, що спрогнозувати тенденції до подальшої міграційної ситуації в ЄС важко, оскільки не відомо, що можна очікувати від режиму Лукашенка.

"Лукашенко - абсолютно непередбачуваний, ми не можемо передбачити, що йому збреде в голову. Наша справа - тиснути, на рівні ЄС та іншому, щоб Лукашенко, який організував цю кризу, поніс відповідальність за свої дії", - додала Білотайте.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство закордонних справ Польщі також заявило, що через міграційну кризу можуть вони закрити нові пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

Разом з тим, раніше лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко у відповідь на погрози закрити польські пункти пропуску сам пригрозив закрити кордон.

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БілорусьЛитваМіграційна криза