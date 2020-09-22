Литва заявила об отсутствии единства в ЕС относительно персональных санкций по Беларуси

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил о "прискорбном" отсутствии единства в Европейском союзе по вопросу введения санкций в отношении властей Беларуси. Он выразил надежду, что проблема будет решена.

Об этом министр сказал в интервью DW.

По его словам санкции важны, однако урегулировать конфликт в Беларуси после президентских выборов одним этим решением невозможно. Необходимо и поддержать белорусский народ, в частности гражданское общество и свободные СМИ.

"Следует сказать, что мы не ждем согласования санкций. Мы также изучаем, как можно поддержать белорусский народ и как гарантировать, что эта поддержка и эти средства дошли до тех, кто в них нуждается - гражданское общество, свободные СМИ", - сказал Линкявичус.

Напомним, министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли согласовать список лиц в Беларуси, в отношении которых введут персональные санкции.

Ранее сообщалось, что Европейский союз обсуждает возможность введения санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко и десятка беларусских политиков.