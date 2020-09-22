Литва заявила про відсутність єдності в ЄС щодо персональних санкцій по Білорусі

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив про "сумну" відсутність єдності в Європейському союзі з питання введення санкцій відносно влади Білорусі. Він висловив надію, що проблема буде вирішена.

Про це міністр сказав в інтерв'ю DW.

За його словами санкції важливі, однак врегулювати конфлікт в Білорусі після президентських виборів одним цим рішенням неможливо. Необхідно і підтримати білоруський народ, зокрема громадянське суспільство і вільні ЗМІ.

"Слід сказати, що ми не чекаємо узгодження санкцій. Ми також вивчаємо, як можна підтримати білоруський народ і як гарантувати, що ця підтримка і ці дії дійшли до тих, хто їх потребує - громадянське суспільство, вільні ЗМІ", - сказав Лінкявічус.

Нагадаємо, міністри закордонних справ 27 країн Євросоюзу не змогли узгодити список осіб в Білорусі, щодо яких введуть персональні санкції.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз обговорює можливість введення санкцій проти президента Білорусі Олександра Лукашенка і десятка білоруських політиків.