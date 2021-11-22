Литва заявила про зміну Мінськом тактики перекидання мігрантів на кордоні

З боку Білорусі до Литви минулої доби намагалися потрапити 70 мігрантів. Литовські прикордонники помітили, що силові структури Мінська "змінюють тактику перекидання біженців".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Служби охорони держкордону Литви (СДГГЛ) Рустамаса Любаєваса. якого цитує LRT.

"Представники білоруських силових структур перекидають до Литви дуже невеликі групи, 3-5 осіб, що ускладнює виявлення, захоплення та затримання таких груп. Однак ці люди все ж були затримані", - розповів Любаєвас.

Втім, за його словами, вчора двох людей було допущено до Литви з гуманітарних причин,

"Це громадяни Білорусі, які звернулися за притулком", - уточнив Любаєвас.