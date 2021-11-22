Литва заявила про зміну Мінськом тактики перекидання мігрантів на кордоні
З боку Білорусі до Литви минулої доби намагалися потрапити 70 мігрантів. Литовські прикордонники помітили, що силові структури Мінська "змінюють тактику перекидання біженців".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Служби охорони держкордону Литви (СДГГЛ) Рустамаса Любаєваса. якого цитує LRT.
"Представники білоруських силових структур перекидають до Литви дуже невеликі групи, 3-5 осіб, що ускладнює виявлення, захоплення та затримання таких груп. Однак ці люди все ж були затримані", - розповів Любаєвас.
Втім, за його словами, вчора двох людей було допущено до Литви з гуманітарних причин,
"Це громадяни Білорусі, які звернулися за притулком", - уточнив Любаєвас.
Нагадаємо, глава Державної прикордонної служби Литви відзначив стрімкий рух мігрантів до литовського кордону. Він припустив, що біженців з боку Білорусі можуть звозити на вантажівках.
Додамо, у Литві також заявили, що не бачать можливості ведення переговорів з Білоруссю щодо врегулювання міграційної кризи, адже Мінськ перекинув до кордону дві тисячі нелегалів.