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Литва завершує ремонт САУ "PzH 2000", які Україна використовує на війні (фото)

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Литва, Субота 26 листопада 2022 17:14
Литва завершує ремонт САУ "PzH 2000", які Україна використовує на війні (фото) Фото: Литва завершує ремонт САУ "PzH 2000", які Україна використовує на війні (facebook.com/arvydas.anusauskas)
Автор: Дмитро Браславський

Німецькі САУ "Panzerhaubitzen 2000", які ЗСУ використовують на війні з РФ, ремонтують у Литві. Скоро артилерійські установки повернуть назад до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

"Ще дві самохідні гаубиці невдовзі повернулися в експлуатацію, а кількість PzH2000, відремонтованих у Литві компанією LDS, сягне 6", - йдеться у заяві.

Техніку ремонтують на підприємстві Lithuania Defense Services. У червні 2022 року німецькі компанії Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann відкрили у Литві це підприємство.

САУ Panzerhaubitze 2000

Німецька самохідна артилерійська установка з автоматичною системою заряджання та високим рівнем автоматизації всіх систем. Для стрільби ці САУ використовують стандартні в арміях країн НАТО постріли роздільного заряджання. Ствол гармати з нарізним каналом має довжину 52 калібри. Боєкомплект установки складається із 60 снарядів та 228 модульних метальних зарядів. Дальність стрільби стандартним боєприпасом - 30 км.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що німецькі самохідні артилерійські установки "Panzerhaubitze 2000", які були передані Україні, відвезуть на ремонт у Литву.

Пізніше стало відомо, що німецькі САУ "Panzerhaubitzen 2000" активно використовуються на війні в Україні, тому частина з них вже потребує ремонту. Проте українські військові стикаються з нестачею необхідних запчастин.

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