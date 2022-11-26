Литва завершує ремонт САУ "PzH 2000", які Україна використовує на війні (фото)

Фото: Литва завершує ремонт САУ "PzH 2000", які Україна використовує на війні (facebook.com/arvydas.anusauskas)

Німецькі САУ "Panzerhaubitzen 2000", які ЗСУ використовують на війні з РФ, ремонтують у Литві. Скоро артилерійські установки повернуть назад до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

"Ще дві самохідні гаубиці невдовзі повернулися в експлуатацію, а кількість PzH2000, відремонтованих у Литві компанією LDS, сягне 6", - йдеться у заяві. Техніку ремонтують на підприємстві Lithuania Defense Services. У червні 2022 року німецькі компанії Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann відкрили у Литві це підприємство. САУ Panzerhaubitze 2000 Німецька самохідна артилерійська установка з автоматичною системою заряджання та високим рівнем автоматизації всіх систем. Для стрільби ці САУ використовують стандартні в арміях країн НАТО постріли роздільного заряджання. Ствол гармати з нарізним каналом має довжину 52 калібри. Боєкомплект установки складається із 60 снарядів та 228 модульних метальних зарядів. Дальність стрільби стандартним боєприпасом - 30 км.