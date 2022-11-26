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Литва завершает ремонт САУ "PzH 2000", которые Украина использует на войне (фото)

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Литва, Суббота 26 ноября 2022 17:14
Литва завершает ремонт САУ "PzH 2000", которые Украина использует на войне (фото) Фото: Литва завершает ремонт САУ "PzH 2000", которые Украина использует на войне (facebook.com/arvydas.anusauskas)
Автор: Дмитрий Браславский

Немецкие САУ Panzerhaubitzen 2000, которые ВСУ используют на войне с РФ, ремонтируют в Литве. Скоро артиллерийские установки вернут в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

"Еще две самоходные гаубицы вскоре вернулись в эксплуатацию, а количество PzH2000, отремонтированных в Литве компанией LDS, составит 6", - говорится в заявлении.

Техника ремонтируется на предприятии Lithuania Defense Services. В июне 2022 года немецкие компании Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann открыли в Литве это предприятие.

САУ Panzerhaubitze 2000

Немецкая самоходная артиллерийская установка с автоматической зарядной системой и высоким уровнем автоматизации всех систем. Для стрельбы эти САУ используют стандартные в армиях стран НАТО выстрелы раздельной зарядки. Ствол пушки с нарезным каналом имеет длину 52 калибра. Боекомплект установки состоит из 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Дальность стрельбы стандартным боеприпасом - 30 км.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкие самоходные артиллерийские установки "Panzerhaubitze 2000", переданные Украине, отвезут на ремонт в Литву.

Позже стало известно, что немецкие САУ Panzerhaubitzen 2000 активно используются на войне в Украине, поэтому часть из них уже нуждается в ремонте. Однако украинские военные сталкиваются с нехваткой необходимых запчастей.

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