Литва застосує гелікоптер для стеження за російськими транзитнми потягами

Литовські прикордонники на гелікоптері будуть супроводжувати російські поїзди, що прямують транзитом через країну до Калінінградської області.

Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Владислав Кондратович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

За його словами, таким чином буде посилено нагляд за потягами, що прямують до російської Калінінградської області та з неї.

"Зараз ми зосереджені на двох пріоритетах: поліпшення управління нашими національними кордонами і зовнішніми кордонами ЄС, а також виконання Пакту про міграцію та притулок", - сказав він.

Варто зауважити, що Європейська комісія виділила 25 млн євро для убезпечення Спеціальної транзитної схеми, яка дозволяє Росії відправляти вантажні та пасажирські поїзди через Литву.

Ці кошти було використано на придбання сучасного гелікоптера, інших транспортних засобів та спеціалізованого обладнання, спрямованого на поліпшення управління ризиками безпеки, пов'язаними з цією схемою.

Калінінградська область

Калінінградська область - це анклав Росії, який розташований між Польщею та Литвою, на узбережжі Балтійського моря. За розмірами Калінінградська область невелика, але її стратегічне розташування та доступ до Балтійського моря роблять її важливою з точки зору військової та економічної політики Росії.

Це створює певні труднощі у взаємодії між Росією та ЄС, оскільки транзит товарів і осіб через ці країни потребує спеціальних угод і дозволів. Крім того, місцева інфраструктура пов'язана як з Європою, так і з рештою частиною Росії, що підвищує важливість цього регіону для забезпечення безпеки та стабільності в Балтійському регіоні.

Раніше Міністерство оборони Литви провело випробування протитанкових конструкцій, якими хочуть посилити укріплення біля кордону з Калінінградською областю Росії.