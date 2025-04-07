ua en ru
Пн, 07 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Литва применит вертолет для слежения за российскими транзитными поездами

Понедельник 07 апреля 2025 13:09
UA EN RU
Литва применит вертолет для слежения за российскими транзитными поездами Иллюстративное фото: Литва применит вертолет для сопровождения российских транзитных поездов (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Литовские пограничники на вертолете будут сопровождать российские поезда, следующие транзитом через страну в Калининградскую область.

Об этом заявил министр внутренних дел страны Владислав Кондратович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

По его словам, таким образом будет усилен надзор за поездами, следующими в российскую Калининградскую область и из нее.

"Сейчас мы сосредоточены на двух приоритетах: улучшение управления нашими национальными границами и внешними границами ЕС, а также выполнение Пакта о миграции и убежище", - сказал он.

Стоит заметить, что Европейская комиссия выделила 25 млн евро для обеспечения безопасности Специальной транзитной схемы, которая позволяет России отправлять грузовые и пассажирские поезда через Литву.

Эти средства были использованы на приобретение современного вертолета, других транспортных средств и специализированного оборудования, направленного на улучшение управления рисками безопасности, связанными с этой схемой.

Калининградская область

Калининградская область - это анклав России, который расположен между Польшей и Литвой, на побережье Балтийского моря. По размерам Калининградская область небольшая, но ее стратегическое расположение и доступ к Балтийскому морю делают ее важной с точки зрения военной и экономической политики России.

Это создает определенные трудности во взаимодействии между Россией и ЕС, поскольку транзит товаров и лиц через эти страны требует специальных соглашений и разрешений. Кроме того, местная инфраструктура связана как с Европой, так и с остальной частью России, что повышает важность этого региона для обеспечения безопасности и стабильности в Балтийском регионе.

Ранее Министерство обороны Литвы провело испытания противотанковых конструкций, которыми хотят усилить укрепления у границы с Калининградской областью России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва Калининград
NEWS
Потери России на войне с Украиной уже превысили 925 тысяч военных, - Генштаб
Потери России на войне с Украиной уже превысили 925 тысяч военных, - Генштаб
DAILY
Хрупкий мир на Балканах: что может вызвать новый кризис в Европе и при чем здесь Трамп
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Хрупкий мир на Балканах: что может вызвать новый кризис в Европе и при чем здесь Трамп