Литва применит вертолет для слежения за российскими транзитными поездами

Литовские пограничники на вертолете будут сопровождать российские поезда, следующие транзитом через страну в Калининградскую область.

Об этом заявил министр внутренних дел страны Владислав Кондратович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

По его словам, таким образом будет усилен надзор за поездами, следующими в российскую Калининградскую область и из нее.

"Сейчас мы сосредоточены на двух приоритетах: улучшение управления нашими национальными границами и внешними границами ЕС, а также выполнение Пакта о миграции и убежище", - сказал он.

Стоит заметить, что Европейская комиссия выделила 25 млн евро для обеспечения безопасности Специальной транзитной схемы, которая позволяет России отправлять грузовые и пассажирские поезда через Литву.

Эти средства были использованы на приобретение современного вертолета, других транспортных средств и специализированного оборудования, направленного на улучшение управления рисками безопасности, связанными с этой схемой.

Калининградская область

Калининградская область - это анклав России, который расположен между Польшей и Литвой, на побережье Балтийского моря. По размерам Калининградская область небольшая, но ее стратегическое расположение и доступ к Балтийскому морю делают ее важной с точки зрения военной и экономической политики России.

Это создает определенные трудности во взаимодействии между Россией и ЕС, поскольку транзит товаров и лиц через эти страны требует специальных соглашений и разрешений. Кроме того, местная инфраструктура связана как с Европой, так и с остальной частью России, что повышает важность этого региона для обеспечения безопасности и стабильности в Балтийском регионе.

Ранее Министерство обороны Литвы провело испытания противотанковых конструкций, которыми хотят усилить укрепления у границы с Калининградской областью России.