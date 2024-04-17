Литва запустила програму реабілітації українських військових

Литва розпочинає спеціальну програму реабілітації українських військових. Вільнюс виділив на це та допомогу Україні близько 15 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міністерства охорони здоровʼя України в Facebook.

"Саме сьогодні Литва розпочинає спеціальну програму реабілітації для поранених українських солдатів. Ми сприятимемо розвитку відповідної інфраструктури та послуг трьох балтійських країн у Львові, Дніпрі і Житомирі", - заявила прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.

Кошти будуть спрямовані безпосередньо на реконструкцію лікарень і навчання фахівців.

Допомога Україні від Литви

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії Литва виступає одним із найвідданіших союзників України. Її допомога охоплює як військову сферу, так і політичну підтримку євроінтеграційних та натовецьких прагнень України.

У січні 2024 року під час візиту до Києва президент Литви Ґітанас Науседа оголосив про виділення Україні пакета допомоги на суму 200 мільйонів євро. Ці кошти спрямовані на підтримку української економіки та обороноздатності у довгостроковій перспективі.

Нещодавно Литва повідомила про плани закупити для української армії майже 3000 FPV-дронів. На ці потреби з литовського бюджету буде виділено 2 мільйони євро. Ці безпілотники стануть важливим інструментом для українських військових у боротьбі з ворогом.

Окрім військової допомоги, Литва також надаватиме Україні допомогу у відновленні пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури.

Литва не лише надає Україні суттєву допомогу, але й активно закликає міжнародну спільноту до посилення санкцій проти Росії та надання Україні всебічної підтримки.

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