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Литва запустила программу реабилитации украинских военных

Среда 17 апреля 2024 10:50
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Литва запустила программу реабилитации украинских военных Фото: премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Литва начинает специальную программу реабилитации украинских военных. Вильнюс выделил на это и помощь Украине около 15 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Средства будут направлены непосредственно на реконструкцию больниц и обучение специалистов.

"Именно сегодня Литва начинает специальную программу реабилитации для раненых украинских солдат. Мы будем способствовать развитию соответствующей инфраструктуры и услуг трех балтийских стран во Львове, Днепре и Житомире", - заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Помощь Украине от Литвы

С первых дней полномасштабного вторжения России Литва выступает одним из самых преданных союзников Украины. Ее помощь охватывает как военную сферу, так и политическую поддержку евроинтеграционных и натовецких стремлений Украины.

В январе 2024 года во время визита в Киев президент Литвы Гитанас Науседа объявило выделении Украине пакета помощи на сумму 200 миллионов евро. Эти средства направлены на поддержку украинской экономики и обороноспособности в долгосрочной перспективе.

Недавно Литва сообщила о планах закупить для украинской армии почти 3000 FPV-дронов. На эти нужды из литовского бюджета будет выделено 2 миллиона евро. Эти беспилотники станут важнейшим инструментом для украинских военных в борьбе с врагом.

Кроме военной помощи, Литва также будет оказывать Украине помощь в восстановлении поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Литва не только оказывает Украине существенную помощь, но и активно призывает международное сообщество к усилению санкций против России и предоставлению Украине всесторонней поддержки.

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