Литва запровадила санкції проти 15 росіян
МВС Литви додало 15 співробітників правоохоронної та судової системи Російської Федерації, до національного списку іноземців, яким заборонено в'їзд до країни. Вони причетні до кримінального переслідування російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Литви Габріелюса Ландсбергіса.
"Загроза, що походить від Росії за Кремлівського режиму, залишається, і поки цей режим при владі, ніхто в Європі та світі не може почуватися в безпеці", - йдеться у повідомленні.
За словами міністра, російський диктатор Володимир Путін не має наміру дотримуватись жодних правил цивілізованого світу, судові рішення в путінській Росії ясно показують, що тих, хто насмілюється боротися за демократію, там вважають зрадниками.
"Переслідувачі Володимира Кара-Мурзи мають потрапити під міжнародні санкції та бути внесені до списків небажаних осіб", - додав Ландсбергіс.
Справа Володимира Кара-Мурзи
Володимир Кара-Мурза є опозиційним політиком, журналістом і правозахисником у Росії.
Раніше його вже двічі намагалися отруїти, Кара-Мурза був заарештований і ув’язнений російським режимом у квітні 2022 року. Його звинуватили у так званому поширенні "фейків" про російську армію, а також у "державній зраді". Нещодавно його було засуджено до 25 років ув’язнення.
Нещодавно повідомлялось, що Угорщина заблокувала новий пакет санкцій ЄС проти Росії через осіб, які причетні до справи політика-опозиціонера Володимира Кара-Мурзи.
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