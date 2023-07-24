Литва запропонувала ЄС збільшити експорт українського зерна через країни Балтії

Як зазначають у відомстві, у листі представникам Єврокомісії міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, міністр транспорту і комунікацій Марюс Скуодис і міністр сільського господарства Кястутіс Навіцкас підкреслили, що рішення Росії вийти з "зернової угоди" і ракетні удари по портах в Одеській області погіршують і без того складну ситуацію з продовольчою безпекою.

За словами литовських чиновників, маршрут між Україною та країнами Балтії може стати перспективною та довгостроковою альтернативою для експорту зерна.

Вони стверджують, що покращення інфраструктури коридору та спрощення перевалки вантажів між різними залізничними коліями допоможе збільшити пропускну спроможність.

При цьому, як додали міністри, спрощення адміністративних процедур на польсько-українському кордоні, запровадження "зелених ліній" та перенесення митного оформлення до портів країн Балтії дозволили б у кілька разів збільшити обсяги перевезень сільськогосподарської продукції як автомобільним, так і залізничним транспортом.

"Інфраструктура країн Балтії може стати перспективним та надійним транзитним маршрутом для української продукції. Морські порти країн Балтії мають велику пропускну спроможність для сільськогосподарської продукції - 25 млн тонн на рік лише зерна", - наголосили вони.

Вихід Росії із "зернової угоди"

Нагадаємо, минулого тижня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що його країна припиняє свою участь у "зерновій угоді". Вона дозволяла Україні експортувати своє зерно Чорним морем.

Представники країни-агресора скаржилися, що їхні умови нібито не виконують, і для Росії "немає сенсу" дотримуватися домовленостей.

Такий крок РФ різко вплинув на експортні можливості українського зерна. Також продаж сільгосптоварів України обмежений і через рішення ЄК, яке забороняє експорт до п'яти країн Євросоюзу.