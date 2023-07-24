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Литва предложила ЕС увеличить экспорт украинского зерна через страны Балтии

Фото: Литва предложила ЕС увеличить экспорт украинского зерна через страны Балтии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Литовские министры направили чиновникам Евросоюза с предложением увеличить экспорт зерна из Украины по транспортному маршруту в страны Балтии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Литвы.

Как отмечают в ведомстве, в письме представителям Еврокомиссии министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис и министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас подчеркнули, что решение России выйти из "зерновой сделки" и ракетные удары по портам в Одесской области ухудшают и без того сложную ситуацию с продовольственной безопасностью.

По словам литовских чиновников, маршрут между Украиной и странами Балтии может стать перспективной и долгосрочной альтернативой для экспорта зерна.

Они утверждают, что улучшение инфраструктуры коридора и упрощение перевалки грузов между различными железнодорожными путями поможет увеличить пропускную способность.

При этом, как добавили министры, упрощение административных процедур на польско-украинской границе, введение "зеленых линий" и перенос таможенного оформления в порты стран Балтии позволили бы в несколько раз увеличить объемы перевозок сельскохозяйственной продукции как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.

"Инфраструктура стран Балтии может стать перспективным и надежным транзитным маршрутом для украинской продукции. Морские порты стран Балтии имеют большую пропускную способность для сельскохозяйственной продукции - 25 млн тонн в год только зерна", - подчеркнули они.

Выход России из "зерновой сделки"

Напомним, на прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его страна прекращает свое участие в "зерновой сделке". Она позволяла Украине экспортировать свое зерно по Черному морю.

Представители страны-агрессора жаловались, что их условия якобы не выполняют, и для России "нет смысла" соблюдать договоренности.

Такой шаг РФ резко повлиял на экспортные возможности украинского зерна. Также продажа сельхозтоваров Украины ограничена и из-за решения ЕК, которое запрещает экспорт в пять стран Евросоюза.

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