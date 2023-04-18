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Литва предложила ЕС поэтапно вводить санкции против "Росатома"

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Вильнюс, Вторник 18 апреля 2023 15:52
Литва предложила ЕС поэтапно вводить санкции против "Росатома" Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Поскольку Европейский союз рассматривает новый пакет санкций против России, Литва предлагает разделить санкции против "Росатома" на части и принять решение по каждой из них отдельно.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Verslo zinios.

"Мы и раньше представляли "Росатом" как компанию, но не получили поддержки из-за очень принципиального вето нескольких стран. Теперь мы детализировали наше предложение, другими словами, мы разделили предложение на, я думаю, семь частей", - заявил он.

Министр сказал, что предложение о санкциях против российской ядерной корпорации "Росатом" построено по "луковому принципу".

"Можно снять кожуру и оставить столько санкций, сколько удастся согласовать. В идеале мы должны договориться по всем семи мерам, которые мы могли бы санкционировать: члены правления, новые контракты. Но если вы не договоритесь по одной, вы можете отделить ее и придерживаться какого-то меньшего, компромиссного варианта", - подчеркнул Ландсбергис.

По словам министра, принятие даже одной ограничительной меры было бы "шагом вперед".

"Мы не собираемся отступать, мы ищем компромисс, мы мобилизуем компромисс", - сказал он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что страны Европейского союза готовятся к активной работе над новым пакетом санкций против РФ. Не исключено, что в пакет могут войти ограничения против "Росатома".

Кроме того, ранее Литва предлагала ЕС ввести санкции против "Росатома" с исключением для Венгрии.

При этом отмечается, что Венгрия, Франция и Болгария блокируют санкции ЕС против российской атомной энергетики, включая компанию "Росатом".

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