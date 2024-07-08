Литва закупить шведські системи ППО малої дальності на майже 150 млн євро

Як повідомляється, Агентство оборонних ресурсів Міноборони Литви підписало остаточні угоди зі шведською компанією Saab Dynamics. Постачання заплановано на 2025-2027 роки.

Мобільна система ППО малої дальності складається з мобільних центрів управління вогнем, мобільних радарів Giraffe 1X та мобільних вогневих установок RBS70 NG.

"Система призначена для забезпечення захисту певних об'єктів, територій і критичної інфраструктури. Перевагою цієї системи є її мобільність, що робить її такою необхідною. Вона значно розширить можливості литовських Збройних сил. Наразі ми використовуємо систему ППО старого покоління RBS 70 і ракети Bolide", - розповів міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

Литва також розглядає можливість придбання у Польщі систем ППО Piorun.

Окрім того, будуть закуплені додаткові системи ППО середньої дальності. До вересня Міністерство оборони має вирішити, чи будуть це системи NASAMS або Iris-T, які наразі не використовуються в Збройних силах Литви.