Литва закупит шведские системы ПВО малой дальности почти на 150 млн евро

Как сообщается, Агентство оборонных ресурсов Минобороны Литвы подписало окончательные соглашения со шведской компанией Saab Dynamics. Снабжение запланировано на 2025-2027 годы.

Мобильная система ПВО малой дальности состоит из мобильных центров управления огнем, мобильных радаров Giraffe 1X и мобильных огневых установок RBS70 NG.

"Система предназначена для обеспечения защиты определенных объектов, территорий и критической инфраструктуры. Преимуществом этой системы является ее мобильность, что делает ее столь необходимой. Она значительно расширит возможности литовских Вооруженных сил. Сейчас мы используем систему ПВО старого поколения RBS 70 и ракеты Bolide", - рассказал министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Литва также рассматривает возможность приобретения у Польши систем ПВО Piorun.

Кроме того, будут закуплены дополнительные системы ПВО средней дальности. До сентября Министерство обороны должно решить, будут ли это системы NASAMS или Iris-T, которые сейчас не используются в Вооруженных силах Литвы.