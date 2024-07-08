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Литва закупит шведские системы ПВО малой дальности почти на 150 млн евро

Фото: Литва закупит шведские системы ПВО малой дальности (SAAB)
Автор: Татьяна Степанова

Литва закупит мобильные системы противовоздушной обороны малой дальности RBS70 NG, разработанные в Швеции, на сумму 147 млн евро. Они предназначены для защиты определенных объектов, территорий и критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Как сообщается, Агентство оборонных ресурсов Минобороны Литвы подписало окончательные соглашения со шведской компанией Saab Dynamics. Снабжение запланировано на 2025-2027 годы.

Мобильная система ПВО малой дальности состоит из мобильных центров управления огнем, мобильных радаров Giraffe 1X и мобильных огневых установок RBS70 NG.

"Система предназначена для обеспечения защиты определенных объектов, территорий и критической инфраструктуры. Преимуществом этой системы является ее мобильность, что делает ее столь необходимой. Она значительно расширит возможности литовских Вооруженных сил. Сейчас мы используем систему ПВО старого поколения RBS 70 и ракеты Bolide", - рассказал министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Литва также рассматривает возможность приобретения у Польши систем ПВО Piorun.

Кроме того, будут закуплены дополнительные системы ПВО средней дальности. До сентября Министерство обороны должно решить, будут ли это системы NASAMS или Iris-T, которые сейчас не используются в Вооруженных силах Литвы.

Напомним, ранее мы сообщали, что Государственный совет обороны Литвы поддержал решение о выделении не менее 0,25% ВВП на поддержку Украины.

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ШвецияЛитваПВО