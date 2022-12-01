Литва закупить партію зимового одягу для українських військових: подробиці

Литва планує забезпечити зимовим одягом майже 25 тисяч українських військових. На це витратять понад 2 мільйони євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони Литви.

За його словами, усі люди доброї волі Литви у цей непростий час разом з Україною та навіть невелика допомога може бути життєво важливою.

"Ми дякуємо литовському бізнесу за солідарність із країною, яка захищається від агресії окупантів і бореться за свою свободу", - заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Компанія Audimas Supply вирішила додати українській армії 1 тисячу флісових светрів безкоштовно, на додачу до закупленого Міноборони Литви одягу.

Відомство повідомляє, що закупить теплий верхній одяг та спідню білизну у трьох виробників країни.

Нагадаємо, що уряд Литви виділив ще 13 мільйонів євро для України. Гроші витратять на переселенців та відновлення енергетики.

Росія поки знесилена війною в Україні. Проте після відновлення бойової міці вона може почати нове вторгнення, зокрема у країни Балтії.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав НАТО надати Україні сучасні танки, щоб ЗСУ отримали військову перевагу перед Росією у зимові місяці.

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