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Литва закриває два пункти пропуску з Білоруссю

П'ятниця 01 березня 2024 07:55
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Литва закриває два пункти пропуску з Білоруссю Фото: Литва закрила два пункти пропуску з Білоруссю (facebook.com/LRVRM1)
Автор: Константин Широкун

Литва в ніч із 29 лютого на 1 березня закрила ще два пропускні пункти на кордоні з Білоруссю – Лаворишський та Райгардський. У країні залишаються діяти лише пропускні пункти у Мядинінкай та Шальчинінкай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

У Литві заявили, що закриття пунктів пропуску направлене на вирішення проблем національної безпеки, контрабанди, порушення міжнародних санкцій.

З 1 березня також буде припинено рух пішоходів та велосипедистів через прикордонні пропускні пункти у Мядинінкай та Шальчинінкай, буде заборонено посадку та висадку пасажирів на залізничних прикордонних пунктах Кяна та Кібартай, за винятком особливих випадків, рішення щодо яких прийматиметься Службою охорони державного кордону.

Крім того, ухвалено рішення обмежити на 50 відсотків кількість дозволів, що видаються білоруським та литовським перевізникам, які здійснюють регулярні міжнародні пасажирські перевезення автобусами.

Як стверджує міністерство внутрішніх справ Литви, минулого року громадяни, які перетинали автомобільні прикордонні пропускні пункти на державному кордоні з Білоруссю, було перевірено майже 3,9 мільйона разів – це на чверть більше, ніж у 2022 році. Дві третини перевірених осіб були громадянами Білорусі.

Литва ввела низку санкцій проти Білорусі

Нещодавно глави митних служб Литви, Латвії та Естонії домовилися про єдиний контроль при реалізації санкцій Європейського союзу проти Росії та Білорусі.

Також на початку року Литва позбавила посвідки на проживання директора санаторію "Білорусь" Іллі Єпіфанова, яким користується білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

Також стало відомо, що Литва ухвалила рішення штрафувати за недотримання міжнародних та національних санкцій.

Крім цього, влада Литви продовжила дію національних санкцій проти РФ і Білорусі ще на рік.

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