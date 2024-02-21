Литва закриє два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

"21 лютого уряд схвалив закриття двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Білоруссю - "Райгардас" і "Лаворишкес". Вони будуть закриті з 1 березня 2024 року", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що через ці пункти пропуску не зможуть переміщатися ні пішоходи, ні транспорт.

З весни буде обмежено рух пішоходів і велосипедистів через КПП у "Медінінкай" і "Шальчінінкай".

Уряд Литви також погодився поступово зменшувати кількість дозволів на перевезення пасажирів автобусами - як білоруським, так і литовським перевізникам, обмежити посадку і висадку пасажирів на залізничній станції "Кена".

Позиція Литви щодо санкцій проти Білорусі

Нещодавно глави митних служб Литви, Латвії та Естонії домовилися про єдиний контроль при реалізації санкцій Європейського союзу проти Росії та Білорусі.

Також на початку року Литва позбавила посвідки на проживання директора санаторію "Білорусь" Іллі Єпіфанова, яким користується білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

А ще в листопаді стало відомо, що Литва штрафуватиме за недотримання міжнародних та національних санкцій.

Крім цього, влада Литви продовжила діюнаціональних санкцій проти РФ і Білорусі ще на рік.

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