Литва закриє два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Закрити планують прикордонні пункти пропуску Шумськ і Тверечь. Рішення мають ухвалити найближчим часом.

"Якщо в Польщі зараз практично діє один КПП на кордоні з Білоруссю, то у нас їх шість. Один із заходів превенції - скорочення їхньої кількості з шести до чотирьох", - сказав Абрамавічюс.

Заступник командувача Державної прикордонної служби Саулюс Некрашявічюс зазначив, що закриття деяких чинних прикордонних пунктів на кордоні з Білоруссю знизить ризик зіткнення із загрозами.

"Вагнерівці" у Білорусі

Після невдалого заколоту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у РФ частина його бойовиків прибула до Білорусі. Вони розташовуються у наметовому містечку.

Зараз там перебуває понад 3,5 тисячі "вагнерівців". 20 липня стало відомо, що білоруські спецназівці та найманці проведуть спільні навчання.

Українські прикордонники зауважують, що поки що бойовики в Білорусі не становлять загрози для України, але не виключаються провокації.

Нещодавно прем'єр Польщі заявив, що РФ та Білорусь направили до Сувальського коридору сотню бойовиків "Вагнера". Ця територія з’єднує Польщу з Литвою та іншими балтійськими країнами, а також відокремлює Калінінградську область Росії від Білорусі.

Додамо також, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що найманці ПВК "Вагнера", які перебувають у Білорусі, можуть здійснювати провокації на кордоні країн НАТО.

Альянс своєю чергою розцінюватиме провокації "вагнерівців" як дії, підтримувані Росією.

Окрім того, СБУ сьогодні повідомила, що Росія хоче використати ПВК "Вагнера" для втягнення Білорусі у повномасштабну війну проти України. Для цього вже готується теракт на Мозирському НПЗ.