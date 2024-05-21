Литва закликала Захід дати більше свободи Україні для завдання ударів по цілям в РФ

Західні союзники України повинні зняти обмеження на використання зброї, що поставляється Києву, і надати більше свободи для нанесення ударів по цілях у Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Ми з самого початку зробили помилку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - заявив він.

Міністр додав, що на союзників України особливо впливає страх перед Росією. При цьому він підкреслив, що українці повинні мати можливість використовувати надане їм обладнання для досягнення своїх стратегічних цілей.

"Вони повинні мати можливість завдавати ударів по російській території, лініях постачання і військах, які готуються до нападу на Україну. Тільки одна сторона підпорядковується правилам. Ми повинні відмовитися від цих правил, які ми самі створили", - підкреслив Ландсбергіс.