Литва закликала Захід дати більше свободи Україні для завдання ударів по цілям в РФ
Західні союзники України повинні зняти обмеження на використання зброї, що поставляється Києву, і надати більше свободи для нанесення ударів по цілях у Росії.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
"Ми з самого початку зробили помилку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - заявив він.
Міністр додав, що на союзників України особливо впливає страх перед Росією. При цьому він підкреслив, що українці повинні мати можливість використовувати надане їм обладнання для досягнення своїх стратегічних цілей.
"Вони повинні мати можливість завдавати ударів по російській території, лініях постачання і військах, які готуються до нападу на Україну. Тільки одна сторона підпорядковується правилам. Ми повинні відмовитися від цих правил, які ми самі створили", - підкреслив Ландсбергіс.
Використання зброї за цілями в РФ
Частина західних країн, які передали озброєння Україні для протистояння російській агресії, заборонили завдавати ударів по цілях на території Росії. Таким чином, вони вважають, що Захід може бути залучений у війну з Росією.
Проте низка країн виступила проти такої заборони. Зокрема, нещодавно міністр оборони Британії Девід Кемерон заявив, що Київ має право атакувати Росію за допомогою зброї, наданої Лондоном.
"Табу" з боку США на використання власної зброї для атак на території РФ серйозно перешкоджає зусиллям України щодо захисту від наступальних операцій окупантів, особливо в Харківській області, вважають аналітики Інституту військових досліджень (ISW).
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