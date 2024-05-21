Литва призвала Запад дать больше свободы Украине для нанесения ударов по целям в РФ
Западные союзники Украины должны снять ограничения на использование оружия, поставляемого Киеву, и предоставить больше свободы для нанесения ударов по целям в России.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
"Мы с самого начала совершили ошибку, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - заявил он.
Министр добавил, что на союзников Украины особенно влияет страх перед Россией. При этом он подчеркнул, что украинцы должны иметь возможность использовать предоставленное им оборудование для достижения своих стратегических целей.
"Они должны иметь возможность наносить удары по российской территории, линиям снабжения и войскам, готовящимся к нападению на Украину. Только одна сторона подчиняется правилам. Мы должны отказаться от этих правил, которые мы сами создали", - подчеркнул Ландсбергис.
Использование оружия по целям в РФ
Часть западных стран, которые передали вооружение Украине для противостояния российской агрессии, запретили наносить удары по целям на территории России. Таким образом, они считают, что Запад может быть вовлечен в войну с Россией.
Однако ряд стран выступили против такого запрета. В частности, недавно министр обороны Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Киев имеет право атаковать Россию с помощью оружия, предоставленного Лондоном.
"Табу" со стороны США на использование собственного оружия для атак на территории РФ серьезно препятствует усилиям Украины по защите от наступательных операций оккупантов, особенно в Харьковской области, считают аналитики Института военных исследований (ISW).
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