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Литва закликала не шукати причин тягнути з постачанням зброї Україні

Фото: глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс (flickr.com/mfa lithuania)
Автор: Валерія Поліщук

Світова спільнота не повинна відкладати передачу Україні необхідного озброєння. Українці повинні отримати зброю, яка має допомогти дати відсіч Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса у Twitter.

"Народ України повинен мати зброю, необхідну для того, щоб дати відсіч. Ми маємо шукати способи допомогти швидше, а не шукати причин для більш тривалого зволікання", - написав він.

Нагадаємо, раніше Великобританія офіційно підтвердила, що надасть Україні танки Challenger 2 і додаткові артилерійські системи.

Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна за останні дні стала ближчою до надання західних танків.

Минулого тижня низка країн оголосила про передачу Україні броньованої техніки. РБК-Україна у своєму матеріалі розповіла про те, які саме західні танки потрібні ЗСУ для контрнаступних дій.

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