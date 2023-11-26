Литва закликала до посилення військового союзу з Польщею через російську загрозу

Литва повинна значно посилити військовий союз з Польщею через зростання загрози з боку Російської Федерації. Необхідно враховувати "найгірші сценарії розвитку подій".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Литви Ґабріелюса Ландсберґіса, якого цитує TVP World.
"Настав час завершити (литовсько-польські, - ред.) стратегічні проєкти в галузі комунікації й значно посилити військову співпрацю. Обидві країни несуть спільну відповідальність за одну з найбільш чутливих точок в НАТО - Сувальський коридор", - зазначив Ландсберґіс під час презентації плану з 10 пунктів щодо підготовки до зростаючої військової загрози з боку Росії.
Міністр додав, що в рамках побудови нової стратегії безпеки Литва повинна зміцнювати регіональне партнерство з країнами Північної Європи та Балтії, а також "вчитись в України щодня, не тільки на відстані, але й перебуваючи там".
За словами Ландсберґіса, "США були й повинні залишатися головною опорою безпеки НАТО і Литви", а Німеччина, яка оголосила про розгортання своєї бригади з 5 тисяч солдатів у Литві, "стає європейською стратегічною опорою безпеки".
На думку міністра, його країна повинна виділяти на оборону 4% ВВП, але у проєкті бюджету на наступний рік на ці цілі передбачено 2,71%. На думку експертів, ця цифра повинна становити щонайменше 3%.
Також він зауважив на необхідності Вільнюса прокинутись від "приємного застою миру" й розпочати зміцнювати свою оборону.
Литва є одним із союзників України, який допомагає нашій країні не лише озброєнням та військовою технікою, але й навчанням наших військових. З початку повномасштабного вторгнення терористів Вільнюс надає Україні різносторонню допомогу.
Наприклад, 22 листопада, Литва доставила черговий пакет військової допомоги. Йдеться про 3 млн одиниць боєприпасів, системи дистанційного підриву та інше. Зокрема нещодавно вона здійснила поставку двох пускових установок для зенітного ракетного комплексу NASAMS.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.