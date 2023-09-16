Литва закликала ЄС збільшити підтримку України під час перегляду бюджету блоку

У рамках перегляду бюджету ЄС на 2021-2027 рр. Єврокомісія в червні запропонувала виділити 50 млрд євро у вигляді грантів і кредитів для України, щоб підтримати фінансування Києва в його боротьбі з російською агресією.

Цього року ЄС виплатить Україні 18 млрд євро у вигляді пільгових кредитів, але якщо запропонована сума в 50 млрд євро збережеться, то з 2024 до 2027 року Україна отримуватиме тільки 12,5 млрд щорічно.

"Якщо розділити ту суму євро, яка закладена в пропозиції, на чотири роки, то сума буде меншою, ніж цього року. Тому наша пропозиція полягає в тому, що, можливо, ми зможемо мати той самий рівень, який був у 2023 році. Якщо ми матимемо той самий рівень, що й у 2023 році, то це буде 72 млрд", - заявила міністр.

За її словами, під час перегляду бюджету ЄС необхідно також додати кошти на військову мобільність - дороги, порти, мости й аеропорти, які дають змогу збройним силам швидко переміщатися, - оскільки першочергово виділених на ці цілі 1,7 млрд євро недостатньо.

Допомога Україні від Литви

Литва активно підтримує Україну у повномасштабній війні проти Росії. Вона надає нам як військову, і економічну допомогу.

Наприклад, нещодавно литовська влада анонсувала передачу українським захисникам великої кількості боєприпасів.

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