Литва призвала ЕС увеличить поддержку Украины при пересмотре бюджета блока

В рамках пересмотра бюджета ЕС на 2021-2027 гг. Еврокомиссия в июне предложила выделить 50 млрд евро в виде грантов и кредитов для Украины, чтобы поддержать финансирование Киева в его борьбе с российской агрессией.

В этом году ЕС выплатит Украине 18 млрд евро в виде льготных кредитов, но если предложенная сумма в 50 млрд евро сохранится, то с 2024 по 2027 год Украина будет получать только 12,5 млрд ежегодно.

"Если разделить ту сумму евро, которая заложена в предложении, на четыре года, то сумма будет меньше, чем в этом году. Поэтому наше предложение заключается в том, что, возможно, мы сможем иметь тот же уровень, который был в 2023 году Если мы будем иметь тот же уровень, что и в 2023 году, то это будет 72 млрд", - заявила министр.

По ее словам, при пересмотре бюджета ЕС необходимо также добавить средства на военную мобильность - дороги, порты, мосты и аэропорты, позволяющие вооруженным силам быстро перемещаться, - поскольку первоначально выделенных на эти цели 1,7 млрд евро недостаточно.

Помощь Украине от Литвы

Литва активно поддерживает Украину в полномасштабной войне против России. Она предоставляет нам как военную, так и экономическую помощь.

К примеру, недавно литовские власти анонсировали передачу украинским защитникам большого количества боеприпасов.

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