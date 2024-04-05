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Литва закликає до негайної міжурядової конференції з питання вступу України до ЄС

Фото: прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте закликала до негайної міжурядової конференції з питання вступу України до ЄС.

Про це вона заявила під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Кабінету Міністрів.

"Ми маємо і інші кроки робити. Ми маємо робити так само переговори щодо членства України в ЄС, сприяти подальшій імплементації прогресу", - сказала Шимоніте.

За її словами, за дуже короткий проміжок часу Україна досягнула неймовірного прогресу навіть в умовах війни.

"Я запевнила прем'єр-міністра України, що позиція Литви більш ніж чітка. Офіційні переговори зі скликанням міжурядової конференції має розпочатися негайно", - наголосила прем'єр-міністр.

За її словами Литва вже надає і готова посилити свою підтримку, в тому числі експертну, в майбутніх переговорах щодо членства України в ЄС та сприяти подальшій імплементації та прогресу і реформ і зміцненню адміністративної спроможності України.

Україна та ЄС

14 грудня минулого року Європейська рада під час саміту в Брюсселі підтримала початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

Нагадаємо, Україна ще минулого року набула статусу кандидата на вступ до ЄС. Але для того, щоб стати членом ЄС, необхідно було виконати 7 умов.

Раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина говорила, що виконання двох умов "це дуже хороший результат". Вона нагадала, що деякі країни Західних Балкан "роками йдуть до того прогресу, де ми є, і виконання однієї рекомендації - це фактично національне свято".

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