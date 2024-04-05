Литва призывает к немедленной межправительственной конференции по вступлению Украины в ЕС

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала к немедленной межправительственной конференции по вступлению Украины в ЕС.
Об этом она заявила на совместном брифинге с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Кабинета Министров.
"Мы должны и другие шаги делать. Мы должны делать также переговоры относительно членства Украины в ЕС, способствовать дальнейшей имплементации прогресса", - сказала Шимоните.
По ее словам, за очень короткий период времени Украина достигла невероятного прогресса даже в условиях войны.
"Я заверила премьер-министра Украины, что позиция Литвы более чем четкая. Официальные переговоры по созыву межправительственной конференции должны начаться немедленно", - подчеркнула премьер-министр.
По ее словам, Литва уже оказывает и готова усилить свою поддержку, в том числе экспертную, в будущих переговорах по членству Украины в ЕС и способствовать дальнейшей имплементации и прогрессу и реформам и укреплению административной способности Украины.
14 декабря прошлого года Европейский совет во время саммита в Брюсселе поддержал начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.
Напомним, Украина еще в прошлом году приобрела статус кандидата на вступление в ЕС. Но для того, чтобы стать членом ЕС, необходимо было выполнить 7 условий.
Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что выполнение двух условий "это очень хороший результат". Она напомнила, что некоторые страны Западных Балкан "годами идут к тому прогрессу, где мы есть, и выполнение одной рекомендации - это фактически национальный праздник".
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