RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Литва призывает к немедленной межправительственной конференции по вступлению Украины в ЕС

Фото: премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала к немедленной межправительственной конференции по вступлению Украины в ЕС.

Об этом она заявила на совместном брифинге с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Кабинета Министров.

"Мы должны и другие шаги делать. Мы должны делать также переговоры относительно членства Украины в ЕС, способствовать дальнейшей имплементации прогресса", - сказала Шимоните.

По ее словам, за очень короткий период времени Украина достигла невероятного прогресса даже в условиях войны.

"Я заверила премьер-министра Украины, что позиция Литвы более чем четкая. Официальные переговоры по созыву межправительственной конференции должны начаться немедленно", - подчеркнула премьер-министр.

По ее словам, Литва уже оказывает и готова усилить свою поддержку, в том числе экспертную, в будущих переговорах по членству Украины в ЕС и способствовать дальнейшей имплементации и прогрессу и реформам и укреплению административной способности Украины.

Украина и ЕС

14 декабря прошлого года Европейский совет во время саммита в Брюсселе поддержал начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Напомним, Украина еще в прошлом году приобрела статус кандидата на вступление в ЕС. Но для того, чтобы стать членом ЕС, необходимо было выполнить 7 условий.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что выполнение двух условий "это очень хороший результат". Она напомнила, что некоторые страны Западных Балкан "годами идут к тому прогрессу, где мы есть, и выполнение одной рекомендации - это фактически национальный праздник".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛитваВступление в ЕС