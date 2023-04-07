Литва заблокувала схему нелегального імпорту деревини з Білорусі та Росії

Після накладання санкцій на імпорт деревини з Росії та Білорусі почастішали випадки, коли підсанкційну сировину намагалися ввезти на митну територію Європейського Союзу в обхід обмежувальних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на митну службу Литви.

"Посилений контроль литовської митниці дав чудові результати – у 2023 році припинено імпорт деревини та виробів з неї з країн Казахстану та Киргизстану", - повідомили митники.

Наприкінці минулого року литовська митниця посилила контроль за імпортом деревини та виробів з неї - у пунктах пропуску на кордоні з Республікою Білорусь та Калінінградською областю РФ.

За їх даними, митники почали ретельніше перевіряти подані документи та маршрути перевезення товарів, щоб переконатися, що вони в’їжджають до Європейського Союзу, чи дійсно товари, які надходять на митну територію, перевозяться з третьої країни транзитом через Росію чи Білорусь, а не "вивезені" звідти.

Крім того, від перевізників почали вимагати не лише вивезення товару з третьої країни, а й документи, що підтверджують походження товару, зокрема документ, що містить інформацію про виробника товару та адресу місця виробництва товару.

У першому кварталі цього року, литовські митники майже 9 тисяч разів запобігли імпортним, експортним, транзитним процедурам. Крім того, наразі проводиться майже 100 розслідувань можливих порушень заборон, встановлених санкціями.

Нагадаємо, вчора Білорусь перекинула щонайменше десяток танків до кордону з Литвою.

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