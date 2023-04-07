Литва заблокировала схему нелегального импорта древесины из Белоруссии и России

После наложения санкций на импорт древесины из России и Белоруссии участились случаи, когда подсанкционное сырье пытались ввезти на таможенную территорию Европейского Союза в обход ограничительных мер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на таможенную службу Литвы.

"Ужесточенный контроль литовской таможни дал отличные результаты - в 2023 году прекращен импорт древесины и изделий из нее из стран Казахстана и Кыргызстана", - сообщили таможенники.

В конце прошлого года литовская таможня усилила контроль за импортом древесины и изделий из нее – в пунктах пропуска на границе с Республикой Беларусь и Калининградской областью РФ.

По их данным, таможенники начали более тщательно проверять представленные документы и маршруты перевозки товаров, чтобы убедиться, что они въезжают в Европейский Союз, действительно ли поступающие на таможенную территорию товары перевозятся из третьей страны транзитом через Россию или Беларусь, а не "вывезены" оттуда.

Кроме того, от перевозчиков потребовали не только вывоз товара из третьей страны, но и документы, подтверждающие происхождение товара, в частности документ, содержащий информацию о производителе товара и адрес места производства товара.

В первом квартале этого года, литовские таможенники почти 9 тысяч раз предотвратили импортные, экспортные, транзитные процедуры. Кроме того, сейчас проводится около 100 расследований возможных нарушений запретов, установленных санкциями.

Напомним, вчера Беларусь перекинула по меньшей мере десяток танков к границе с Литвой.

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