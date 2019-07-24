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Литва выделит средства на реконструкцию школы в Авдеевке

Новости » Общество    24.07.2019 - 06:07
Литва выделит средства на реконструкцию школы в Авдеевке
Фото: школа в Авдеевке (dn.gov.ua)

Восстановление школы обойдется в более чем 63 млн гривен, Литва готова предоставить 1 млн евро

Правительство Литвы готово профинансировать реконструкцию школы №2 в Авдеевке Донецкой области. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Донецкой облгосадминистрации.

В частности, во время встречи руководства ОГА с делегацией Литовской Республики, которая состоялась 23 июля, стороны определили состояние и перспективы выполнения фасадных и внутренних работ по результатам осмотра школы и согласовали план-график выполнения работ.

"Литовская сторона возьмет на себя обязательства по закупке и монтаже оборудования для учебного процесса, пищеблока и строительству спортивной площадки... Правительство Литвы готово профинансировать свою часть работ на 1 млн евро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект реконструкции заказал департамент капитального строительства облгосадминистрации. Общая стоимость работ - более 63 млн гривен.

Напомним, 26 июня 2019 в Авдеевке обстреляли жилые дома. Пострадавших и раненых среди мирного населения нет.

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