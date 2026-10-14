Литва заморозила активи Фрідмана та Усманова після скандального рішення ЄС

Нагадаємо, Україна та партнери продовжують наполягати на посиленні міжнародних обмежень проти країни-агресорки.

Зокрема, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголошував, що західні санкції повинні "розривати" економіку РФ, а Київ активно готує нові заходи проти російських олігархів та блокує доступ Росії до іноземних технологій.

Крім того, Сибіга зазначав, що Росію треба загнати в кут, щоб були справжні перемовини, адже Кремль намагається обходити обмеження та шукати нові шляхи підтримки своєї воєнної машини.